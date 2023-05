Starbucks procura gerentes para lojas de Londrina e Maringá; veja como se candidatar

A SouthRock, empresa licenciada da marca Starbucks no Brasil, anunciou em sua página do LinkedIn três vagas para os cargos de gerência de loja em Londrina e Maringá. As vagas estão abertas para as posições de Gerente de Distrito e Gerente de Restaurante para Londrina e Gerente de Loja em Maringá. A empresa já está recebendo candidaturas há mais de 30 dias e na publicação conta que pouco mais de 27 candidatos se inscreveram.





A franquia norte-americana de cafés anunciou em janeiro deste ano a inauguração de duas lojas nos shoppings Catuaís em Londrina e Maringá e, em março, revelou uma segunda loja de Londrina, no Aurora Shopping.



Para se candidatar para a vaga de Gerente de distrito em Londrina, é necessário saber liderar e administrar portifólio de lojas, através de visitas de campo, com o objetivo de dar coach aos gerentes de loja sobre processos operacionais e desenvolvimento de pessoas. Garantir o desenvolvimento da equipe, impulsionar o desempenho do distrito, alcançar objetivos de negócios e satisfação dos clientes. Ter ensino superior completo em qualquer área; experiência mínima de dois anos em gestão de múltiplas unidades do ramo do varejo; disponibilidade para viagens e conhecimento em P&L (profit and loss) ou DRE (demonstrativo do resultado do exercício). (Clique para se candidatar)







Como Gerente de restaurante em Londrina, o candidato será responsável pelas rotinas de administração de pessoal como processos de admissão, demissão, tratamento do ponto, programação de férias, dentre outros; irá promover treinamentos para desenvolver a equipe para atingir os resultados de vendas, qualidade e satisfação de clientes; gestão de estoque através de pedidos de mercadorias, armazenamento e inventário; análise de DRE para identificar as oportunidades do negócio a criar planos de ação para melhoria contínua; garantir os padrões e rotinas operacionais com a finalidade de garantir a satisfação dos clientes. E deve ter ensino superior completo ou cursando em qualquer área; experiência com gerenciamento de loja no segmento de alimentos e bebidas e gestão de pessoas e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados de acordo com escala de revezamento (5x1). (Clique aqui para se candidatar)







