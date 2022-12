Termina nesta quinta-feira o prazo para destinar parte do IR ao Fundo da Criança

Nesta quinta-feira (29) encerra o prazo para as pessoas físicas aderirem à Campanha Futuro Criança 2022, que visa ajudar as entidades socioassistenciais que atendem as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade em Londrina.





Para participar, basta destinar parte do Imposto de Renda devido através do site da Prefeitura de Londrina.

Publicidade

Publicidade

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, responsável pela campanha, lembra que as pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido.

Publicidade





Já as empresas podem destinar até 1% do IR. Só não podem aderir aqueles que utilizam o desconto simplificado ou que apresentam a declaração em formulário ou, ainda, quem entregar fora do prazo.





Os cidadãos que decidirem contribuir com a iniciativa destinarão o imposto devido para o FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), onde estão cadastrados os projetos sociais que atendem esse público.



Publicidade





“Quem aderir à campanha agora poderá abater do imposto de renda devido, em 2023, o valor referente a 2022. Isso é bom para o contribuinte e para a cidade, porque os valores da campanha fazem muita diferença às instituições. Elas já recebem dinheiro público, mas o que vem do Imposto de Renda das pessoas e das empresas ajuda a complementar a renda”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali.





Segundo ela, só podem receber esses recursos as Organizações da Sociedade Civil devidamente cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que são fiscalizadas e consideradas aptas diante da sua função social. Atualmente, são 63 entidades com registro ativo no CMDCA.





“É muito importante que os contadores falem sobre a campanha com seus clientes, porque o Município de Londrina tem capacidade para arrecadar até R$ 6 milhões da destinação do IR e, no ano que passou, a campanha arrecadou R$ 1,4 milhão. Isso foi muito bom, porque durante a pandemia baixou a arrecadação, então, agora, contamos com a participação da sociedade, porque esse recurso ajuda muito as entidades sociais”, enfatizou a presidente do CMDCA, Magali Batista.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.