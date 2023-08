Três postos de combustíveis de Londrina serão notificados por repasse antecipado de preços

Com anúncio feito pela Petrobrás de aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, consumidores londrinenses já sentiram de forma imediata o impacto do aumento dos valores nas bombas dos postos de combustíveis. O litro da gasolina teve alta de R$ 0,41 nas refinarias e foi encontrado nesta quarta-feira (16) em média em Londrina a R$ 5,59. Já o diesel, o aumento foi de R$ 0,78 e foi encontrado em média a R$ 6,29.





Segundo o diretor-executivo do Procon Londrina, Thiago Motta Romeiro, três postos de Londrina devem ser autuados por repasse antecipado feito ainda na terça-feira (15), mesmo sem terem recebido nova remessa dos distribuidores. "Esse repasse deve ser feito de acordo com a chegada desse novo combustível. Nossos fiscais já iniciaram o monitoramento e já constaram esse rapasse antecipado. Eles [estabelecimentos] precisam comprovar a chegada de novo combustível reajustado. Hoje [quarta-feira] seguimos neste monitoramento".

O diretor do órgão de defesa do consumidor explica que ao repassar os preços antecipadamente, os dono de postos acabam onerando o consumidor, ou seja, incidem em infração administrativa, que é passível de punição e de multa. "A fiscalização é contínua e a gente depende de mais informações para autuar esses postos, por isso, precisamos do apoio da população e nossos fiscais seguem monitorando."





Denúncias por repasse antecipado de preços podem ser feitas no Procon Londrina pelo e-mail [email protected]. É importante indicar o endereço do posto e, se possível, encaminhar a nota fiscal.

OUTRO LADO





Em nota encaminhada para a imprensa, o Paranapetro, sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, informou que as principais distribuidoras fizeram o repasse do aumento anunciado pela Petrobras com grande agilidade aos postos, na íntegra, a partir da zero hora desta quarta-feira.





Segundo o sindicato, geralmente as distribuidoras costumam repassar aos postos as altas com grande agilidade, enquanto demoram ou fracionam as baixas. "Desde a semana passada, antes deste anúncio mais recente da Petrobras, as distribuidoras já haviam repassado aos postos aumentos de mais de R$ 0,30 centavos no Diesel S10, que não foram compensados - isto é, se somaram a esta nova alta", diz a nota