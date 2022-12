Último do ano: 2,7 milhões de pessoas participam do sorteio do Nota Paraná nesta quinta

Aproximadamente 2,7 milhões de contribuintes cadastrados no Nota Paraná e no Paraná Pay, programas vinculados à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), participam nesta quinta-feira (08) do último sorteio de 2022. A transmissão ao vivo acontece a partir das 9h30 pelo Instagram e Facebook da Sefa.

Ao todo, foram gerados 25,4 milhões de cupons dos consumidores que colocaram o CPF nas notas nas compras referentes ao mês de setembro.

Serão sorteados R$ 5 milhões distribuídos em mais de 68 mil prêmios. Os contribuintes concorrem a premiações de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e à premiação máxima, de R$ 1 milhão. Já para as entidades sociais cadatradas, foram gerados 6,2 milhões de cupons para 1.345 instituições que concorrem a prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil.





Para o sorteio do Paraná Pay foram gerados 16,7 milhões de bilhetes e vão concorrer 1,7 milhão de consumidores. São distribuídos prêmios de R$ 100 que podem ser usados nos estabelecimentos dos setores do turismo, de venda de gás de cozinha e de combustíveis.

