Último plantão do Profis de 2022 acontece neste sábado

Os contribuintes que desejam renegociar suas dívidas e tributos municipais juntos à Prefeitura de Londrina, por meio do Profis (Programa de Regularização Fiscal), terão mais uma oportunidade com o último plantão do ano de 2022.





O plantão será realizado neste sábado (17), 9h às 15h, na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no piso térreo da sede administrativa da Prefeitura (avenida Duque de Caxias, 635).

Publicidade

Publicidade





Das 300 vagas disponibilizadas para esta ação ainda restam 190 vagas. Para participar é necessário agendar um horário, antecipadamente, pelo portal da Prefeitura ou pelo telefone (43) 3372-4424, via ligação ou WhatsApp (apenas texto).





Na oportunidade, os contribuintes poderão renegociar as dívidas e tributos municipais relativos ao IPTU, ISS e ITBI, assim como pendências relacionadas a taxas e multas, entre outras.

Publicidade

Publicidade





O mês de dezembro garante 70% de desconto nos juros e multa para pagamento à vista ou 30% entre duas as 13 parcelas. Os contribuintes têm até a próxima quarta-feira (21), prazo máximo do programa, para efetuar a adesão.





Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a Prefeitura colocou à disposição, durante todo o ano, todas as ferramentas para atender os contribuintes.

Publicidade





“Além dos plantões é possível fazer a adesão pelo site e também através das cartas-convites que encaminhamos todos os meses, demonstrando as vantagens em aderir ao Profis. Recentemente também disponibilizamos o pagamento via pix, para facilitar”, destacou.

Publicidade





O pagamento por pix está disponível exclusivamente para os cidadãos que selecionam como forma de pagamento o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), não contemplando os boletos bancários.

Publicidade





Até agora, desde que foi disponibilizado, no dia 23 de maio deste ano, o Profis já negociou um valor bruto na ordem de R$ 140.671.990,99 dos quais R$ 70.046.140,01 foram recebidos pelo Município. Ao todo, foram contabilizadas 50.204 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.





COMO ADERIR

Publicidade

Publicidade





A adesão ao Profis 2022 também pode ser feita por meio da internet, sem sair de casa. Basta acessar o portal da Prefeitura www.londrina.pr.gov.br e clicar no banner “Profis 2022”.





Este ano, uma das novidades é o uso da ferramenta GOV.BR para acessar a plataforma do Profis, que possibilita consultar e parcelar qualquer débito de qualquer ano.

Publicidade





É possível, também, emitir o boleto para pagamento à vista e parcelado, sendo que o sistema disponibilizará a inscrição para escolher e formalizar a adesão.





Outra opção de acesso simplificado está disponível para adesão ao Profis, apenas com a inscrição imobiliária e CPF/CNPJ ou o CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte) e CNPJ para adesão ao pagamento à vista ou parcelamento de débitos mais recentes (2020 a 2022).





Os que desejam ser atendidos presencialmente devem agendar data e horário na página de Agendamento Eletrônico da Prefeitura. Também é possível agendar por meio do número de WhatsApp (43) 3372-4424, a partir das 9h, em dias de semana.