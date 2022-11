Varejo espera alta de 9,4% nas vendas da Black Friday em Londrina

Absorvida pelo calendário do comércio nacional, a Black Friday marca o início de um período de aquecimento das vendas que se estende até o final de dezembro e a poucos dias da última sexta-feira de novembro, os varejistas anunciam promoções para atrair os consumidores. Uma pesquisa realizada pelo instituto Datacenso a pedido da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) apontou que 64% dos comerciantes paranaenses programaram campanhas de ofertas para o próximo dia 25. Em Londrina, esse índice ficou um pouco acima, com um percentual de 66%.





O estudo revelou também que a expectativa dos lojistas paranaenses é de um crescimento de 12,6% nas vendas da Black Friday deste ano na comparação com a mesma data em 2021. Entre os comerciantes londrinenses, a projeção de aumento é de 9,4%. Embora mais modesta, a alta nas vendas esperada pelo comércio local na sexta-feira deve contribuir para um resultado bastante significativo até o final do ano. Segundo a pesquisa da Faciap, o varejo em Londrina aposta em uma expansão de 15,6% nas vendas de novembro e dezembro, demonstrando um otimismo maior em relação à soma do Estado, que ficou em 11,9%.

Publicidade

Publicidade





Parte desse resultado, afirmou o presidente da Faciap, Fernando Moraes, se deve às vendas da Black Friday que, segundo ele, já é a principal data comemorativa em dia único para o varejo. E para a edição deste ano, o diferencial é a Copa do Mundo. O evento esportivo deve contribuir para impulsionar ainda mais as vendas, especialmente de eletrônicos, que estão entre os itens mais consumidos na ação promocional de novembro. “Há quem compre os presentes de Natal na Black Friday, mas nesta data os consumidores procuram mais oportunidades para eles mesmos”, disse Moraes.





Em relação à expectativa de crescimento de 12% no Paraná, auferida pela pesquisa, o presidente da Faciap ressaltou que no ano passado a Black Friday aconteceu em meio a falta de produtos provocada pela redução no ritmo de produção das indústrias em razão da pandemia de Covid-19. Quando ocorre a escassez de produtos, explicou Moraes, há um impacto nos preços, o que inviabiliza a concessão de descontos significativos, o grande apelo comercial da data. “O ano passado não foi um bom ano para a Black Friday. Por isso, há a expectativa de melhora neste ano”, avaliou.

Publicidade

Publicidade





Enquanto para os consumidores as promoções do varejo em novembro são uma oportunidade de antecipar as compras de final de ano, para os varejistas a data promocional é uma chance de fazer os estoques circularem, destacou o diretor comercial da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona. “Geralmente, a Black Friday traz benefícios para o comércio, pois aquece a economia e permite a renovação de estoque, mas também para os consumidores, que encontram bons descontos. É importante que o consumidor pesquise bastante e o comerciante ofereça descontos reais para a Black Friday permanecer como uma data importante no calendário do varejo.”





Grande parte dos lojistas de Londrina já colocou cartazes em suas vitrines com as promoções da Black Friday. Muitos deles programaram o mês todo de ofertas, o chamado Black November. Os consumidores que aguardaram até agora para comprar poderão encontrar bons descontos. Em alguns estabelecimentos, a redução nos preços chega a 60%.





Nas lojas de móveis e eletrodomésticos, os vendedores percebem a influência da Copa do Mundo nos desejos dos clientes. CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.