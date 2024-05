Veja como declarar herança e fazer o IR de quem morreu

As regras também precisam ser observadas por quem herda bens. Por exemplo: se uma pessoa, que não foi obrigada a declarar em 2023, recebeu um imóvel de herança no ano passado e a somatória de seus bens superou R$ 800 mil com esse acréscimo, ela terá de enviar a declaração à Receita.

O prazo para envio do IR vai até 31 de maio, exceto para os moradores das cidades em situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, que tiveram uma prorrogação até 31 de agosto. Quem atrasar, terá de pagar uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.





Como declarar bens herdados:

- Vá em Bens e Direitos e clique em Novo

- Em grupo, especifique o bem: 01 (casa, apartamento, prédio, terreno, galpão e outros imóveis), 02 (veículo, joia, obra de arte), 03 (ações), 04 (investimentos como poupança, CDB, Tesouro Direto, debêntures e ouro), 06 (dinheiro em espécie), 07 (fundos de investimento e imobiliários), 08 (bitcoin e outras criptomoedas) e 99 (outros bens)

-Em seguida, vá em código e selecione o que se adequa ao bem recebido

- Em alguns bens, será preciso preencher outros dados como IPTU, endereço do imóvel, CNPJ do banco ou da corretora

- Especifique se o bem é do titular ou do dependente, e se está no Brasil ou em outro país

- Em Discriminação, coloque as principais informações referentes ao bem, como modelo e placa do carro, endereço do imóvel, número de cotas de ações e escreva que o bem foi herdado, o percentual a que você teve direito, o nome e o CPF do contribuinte que morreu. Informe também os dados da escritura pública ou do processo judicial.-

Em "Situação em 31/12/2022", deixe em branco. Já em "Situação em 31/12/2023", coloque o valor do bem conforme descrito no inventário. Se você recebeu 50% de um imóvel, por exemplo, coloque 50% do valor total dele neste campo. Confira se os dados estão corretos e clique em Ok

- Em seguida, vá em Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e clique em Novo

- Selecione o tipo de rendimento 14 (Transferências patrimoniais, doações e heranças), defina se é o titular ou o dependente e preencha o nome e CPF da pessoa falecida.

- No campo valor, é necessário somar os valores de todos os bens que foram herdados. Por exemplo, se a pessoa recebeu 50% de um imóvel de R$ 100 mil (a parte dele será R$ 50 mil), um carro de R$ 50 mil e ações com valor de R$ 100 mil, é preciso somar os três itens e declarar essa quantia, que no exemplo é R$ 200 mil.





Eduardo Marciano, especialista em Imposto de Renda da King Contabilidade, afirma que, no caso de imóveis e carros, é preciso usar os dados que estão no inventário para evitar a malha fina. "Coloque os valores discriminados, pois o tabelião costuma descrever o valor do bem e especificar o percentual de cada herdeiro", diz.

Já nos investimentos e nas contas bancárias, o contribuinte deve seguir o informe de rendimento enviado pelo banco ou pela corretora, já que o inventário não terá os rendimentos que podem ter ocorrido após a partilha dos bens.



"Com bens no exterior, a declaração é feita da mesma forma. Em Bens e Direitos, é preciso converter o valor em real em 31 de dezembro de 2023 para colocar em Situação em 31/12/2023. Já no campo discriminação é preciso informar o valor na moeda local e a data da herança", diz Marco Antonio Vasquez Rodriguez, advogado tributarista do VRL Advogados.

