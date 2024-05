Praça do monumento O Passageiro, na Norman Prochet, acumula lixo, vandalismo e até fezes

Um dos ícones da paisagem londrinense, o monumento O Passageiro está no meio do lixo e do vandalismo.





A estrutura histórica de 15 metros de altura ficava na rotatória da avenida Dez de Dezembro com a Leste-Oeste, mas foi transferida há cerca de cinco anos para uma praça construída justamente com esta finalidade próxima à rua Norman Prochet. A mudança foi por conta da edificação do viaduto.



No entanto, o espaço feito para funcionar como um mirante está abandonado. As bases do mirante estão todas pichadas, além disso, o mato toma conta. O cenário ainda é de muito lixo acumulado, como embalagens, restos de marmitas e até sapatos e roupas.





A reportagem constatou vários produtos eletrônicos, como teclados e fones de ouvidos, aparentemente novos, no entanto, com os fios arrancados. Até fezes têm no lugar.



Uma das gaiolas de refletores foi quebrada e a luz e fiação furtados. A mureta que seria um banco está com a pintura desgastada e algumas rachaduras. No gramado existem dois pontos incendiados.





“Um lugar que seria para valorizar a cidade está largado. Muitos moradores de rua e usuários de drogas ficam nessa praça, principalmente durante a noite. Gera insegurança em plena área central da cidade”, relatou uma moradora, que pediu para não ser identificada.



A área fica perto do Centro POP e de um salão onde é servida alimentação para pessoas em situação de rua, que durante o dia ficam em um terreno vazio.





O espaço está a uma quadra de distância da sede operacional da GM (Guarda Municipal) e a poucos metros das avenidas Leste-Oeste e Celso Garcia Cid, duas das vias mais movimentadas e importantes do município.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: