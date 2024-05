Violando medida protetiva, homem agride ex-esposa com pedradas no rosto em Apucarana

Um homem foi acusado de agredir sua ex-esposa com pedradas no rosto em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, a vítima tem uma medida protetiva contra o ex-marido em vigor e, mesmo assim, o homem costuma não respeitar as limitações impostas pelo documento.

A mulher contatou os policiais e informou estar na casa de uma amiga, quando, ao sair, teria encontrado o suspeito na rua. O homem estaria embriagado e, na sequência, teria segurado a ex-esposa pela gola da camiseta, soltando-a em seguida.





Nesse momento, o suspeito teria pegado uma pedra e teria agredido a vítima no rosto. Ao tentar se defender, a mulher também sofreu ferimentos no braço esquerdo.





A vítima contou aos policiais que o ex-marido só parou de agredi-la quando dois motociclistas passaram pelo local e expulsaram o suspeito.





Os agentes fizeram patrulhamentos na área próxima, mas não encontraram o agressor. A vítima foi orientada e encaminhada para consulta médica.