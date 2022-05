Edital de concurso da Guarda Municipal deve sair na semana que vem

Os interessados em fazer parte da Guarda Municipal de Londrina já podem começar a estudar para a prova teórica e se preparar para o Teste de Aptidão Física (TAF). Isso porque a Prefeitura de Londrina anunciou, na tarde desta sexta-feira (27), que a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (Cops UEL) será a organizadora do concurso público para o provimento de 35 vagas para guardas municipais.

A assinatura do convênio entre a Prefeitura de Londrina e a Cops UEL foi realizada no campus universitário e contou com a presença da secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, do secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, e do diretor administrativo da Cops, Roberto Mantoani. A partir de agora, o edital com todas as informações sobre o concurso público pode ser publicado a qualquer momento.

Segundo a secretária de Recursos Humanos, o concurso vem para repor o efetivo da Guarda Municipal de Londrina, que atualmente conta com 310 profissionais concursados.





“Depois de um longo processo licitatório e uma conversação entre os órgãos públicos, que é morosa devido ao rito legal que devemos seguir para garantir a lisura do processo. Esperamos que, depois de 10 anos de espera por esse concurso, consigamos atender às expectativas da população. Agora, é contagem regressiva para a publicação do edital”, contou Bellusci.







Os interessados devem ficar atentos aos sites da Prefeitura de Londrina (www.londrina.pr.gov.br/) e da Cops UEL (www.cops.uel.br/) para mais informações. A publicação do edital também será anunciada nas redes sociais oficiais da Prefeitura no Instagram (@prefalondrina) e no Facebook (https://pt-br.facebook.com/prefeituradelondrina/), assim como na página da Secretaria Municipal de Recursos Humanos no Instagram (https://www.instagram.com/rh.londrina/).



O concurso deve ser válido por dois anos, prorrogáveis por mais dois. O último processo para contratação de guardas municipais foi aberto pela Prefeitura em 2012. Um agente da Guarda Municipal de Londrina tem carga horária semanal de 36 horas e recebe inicialmente cerca de R$ 3 mil.