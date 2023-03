Em dois anos, 11 pessoas morreram em acidentes envolvendo trem na região de Londrina

A tragédia do acidente entre um ônibus da Apae e um trem em Jandaia do Sul reacendeu a discussão sobre a segurança nas vias cortadas pela linha férrea na região de Londrina.





De 2021 para cá, foram registrados ao menos 15 acidentes entre trens e veículos ou pedestres nas cidades de Ibiporã, Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana e Jandaia do Sul. Os acidentes com trens mataram 11 pessoas.

De acordo com uma fiscalização realizada em fevereiro pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) nas ferrovias do Norte do Paraná, das 55 passagens em nível rodoviário vistoriadas, 93% possuem sinalização vertical em ambos os lados do cruzamento.





Apesar da sinalização estar adequada na grande maioria dos trechos, ela não vem sendo suficiente para evitar acidentes e mortes.

Em nota, a Assessoria de Comunicação da ANTT informou que “determinou que a Rumo Malha Sul realize algumas reparações, melhoramentos, substituições e modificações [...], como [...] a capina e poda de árvores, o reposicionamento de placa da sinalização, a repintura de sinalização horizontal, a melhoria da iluminação, dentre outros”.





Por fim, a nota diz que a concessionária Rumo “também deverá promover diálogo com as prefeituras para solucionar as necessidades de manutenção e melhorias que envolvem as administrações municipais”.





A Rumo, também por meio de nota, esclareceu que as recomendações feitas estão sendo analisadas por uma equipe técnica da empresa, assim como “adotará as medidas necessárias que são de sua responsabilidade legal”.





