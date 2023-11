Em Londrina, Fufuca destaca papel da Lei de Incentivo para investimento no esporte

O ministro do Esporte, André Fufuca (Progressistas), esteve em Londrina nesta segunda-feira (27) para falar sobre os programas que estão sendo desenvolvidos pelo ministério. Ele participou de um encontro com deputados, prefeitos, esportistas e outras autoridades da região.







Segundo Fufuca, a pasta de Esporte vem desenvolvendo desde projetos pioneiros até projetos estruturantes, cujo intuito é dar “uma condição digna para todos que são amantes do esporte”.

Entre as medidas de inclusão ele citou o programa Segundo Tempo, previsto para janeiro e que será “enraizado para todos os cantos do Brasil”. Essa é uma medida que visa democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte com crianças, adolescentes e jovens. É uma política pública que deve ser ampliada nos próximos anos.





“Os programas pioneiros têm os recursos dotados do ministério. São recursos de iniciativa do governo federal, porém, com seu ‘hiperdimensionamento’, eles podem ser complementados através de emendas e ações das secretarias estaduais e municipais”, se referindo às parcerias para tirar do papel essas iniciativas.

Para Fufuca, a Lei de Incentivo ao Esporte é uma das principais formas de o Esporte executar suas ações, já que corresponde a quase 70% do orçamento para investimento do ministério. A sua vinda para Londrina também teve como objetivo divulgar essa legislação.





O deputado federal Diego Garcia (Republicanos) ressalta que “há muito recurso via Lei de Incentivo” e que o Paraná está perdendo essa oportunidade de investimento, já que são poucos projetos que estão sendo executados com esses recursos.

“A presença do ministro e esse encontro aqui é justamente para que as associações, as entidades, secretários e diretores de Esporte, prefeitos, entendam a dimensão e quanto eles podem realizar e fazer muito mais em suas cidades”, disse o parlamentar.





Um exemplo é a instalação de um polo do Instituto Tiago Camilo na zona sul de Londrina, onde são oferecidas aulas gratuitas de judô. Garcia aponta que são 170 crianças beneficiadas e que já há recurso empenhado para expandir o projeto no Paraná. “Vai permitir a criação de mais cinco polos. A expectativa é que a gente tenha mais dois polos em Londrina, na zona norte e na zona leste, e vamos expandir para Cambé, Ibiporã e Andirá”, completou o deputado.

POUCOS RECURSOS

Fufuca afirmou que o orçamento do ministério “foi muito mal desenhado pela equipe anterior” e que agora precisa “achar soluções” para ampliar a disponibilidade de recursos financeiros para o esporte.

Mesmo com a saída de Ana Moser, que ficou à frente da pasta até setembro, Fufuca garante que os projetos da gestão anterior com condições de avançar serão realizados. “Estamos dando prosseguimento, assim como estamos melhorando e criando novas alternativas para antigos problemas.”

Para além do projeto Segundo Tempo, o ministro cita o Segundo Tempo Universitário, o Saúde é Vida e o Programa TEAtivo. “São inúmeros programas importantes de baixo custo que podem ser usados por todo o Brasil, dependendo das condições de orçamento que os estados e municípios possam ter.”

‘ACHAR OS CAMINHOS’

O presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, ressaltou que a aproximação entre o ministério e as prefeituras é importante porque ajuda a achar os caminhos para a realização de bons projetos.





“Já temos alguns projetos em vista, são só em Londrina, mas na região também. O ministro vindo aqui atrai muito a região. [Queremos] fomentar cada vez mais os projetos, principalmente as estruturas onde poderemos estar aplicando na base, que é o que vai levar e fomentar o esporte até o alto rendimento”, avaliou.