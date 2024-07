Previsão: Quinta feira será de Sol e tempo estável em Londrina e região

Nesta quinta-feira (25), Londrina e região terão um dia de sol e tempo estável, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O calor aparece durante a tarde e a umidade relativa do ar continua baixa nesse período, em 26%. O frio também aparece durante a manhã, com a temperatura mínima chegando aos 13°C. Já a máxima pode chegar aos 28°C no período vespertino.

Nos próximos dias o calor se intensifica na região devido a uma massa de ar seco que mantém a estabilidade atmosférica, resultando em tesmpo quente e de baixa umidade.