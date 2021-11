Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de novembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).

JULIO CEZAR BUBNIAK - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 05/11/2021 - 07:48 am

Falecimento em: 05/11/2021

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





BENEDICTO DE LIMA - 83 anos - JOAQUIM TAVORA/PR

Comunicação em: 05/11/2021 - 07:15 am

Falecimento em: 05/11/2021

Local do Velório: JOAQUIM TAVORA -PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

ANTONIO POLONIO - 87 anos - SERTANOPOLIS/PR

Comunicação em: 05/11/2021 - 05:41 am

Falecimento em: 05/11/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANOPOLIS

Situacao:





OLINDA DA SILVA CORREA - 87 anos - UMUARAMA/PR

Comunicação em: 05/11/2021 - 00:19 am

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA RODRIGUES DE SOUZA - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 23:35 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





RICARDO GERMANO CORREA - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 19:56 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





FLAVIO RODRIGO CORDEIRO DA SILVA - 34 anos - ARAPONGAS/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 19:15 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





DEMETRIO SENKIV - 68 anos - MATO RICO/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 18:08 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: MUNIC DE MATO RICO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNIC DE MATO RICO

Situacao:





ERICK DANIEL TAVARES BRITO - 17 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 18:00 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





EUZENILDA FERREIRA DE LIMA MARANGHELI - 62 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 17:35 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





SOLANGE DE OLIVEIRA - 56 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 16:57 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





IRMA LOCATELI MITSUDA - 90 anos - TAMARANA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 16:36 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 13:00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO DE TAMARANA

Situacao:





HITOSHI NAKAMURA - 84 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 15:23 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





BRAYAN AUGUSTO PEREIRA AMORIM - 9 anos - SAO CARLOS DO IVAI/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 14:04 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





LEDA PEZZI SCHMIDT - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 13:06 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





DJANIR DOS SANTOS SILVA - 76 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 12:25 pm

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





MARIA MARCIA FERREIRA - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 10:07 am

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





IRETE PAMPLONA SIMOES LUZ - 39 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 05:51 am

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: SEPULTADO





MARCILIO PIRES DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 05:06 am

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





ADEMAR OLIVEIRA - 74 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 04/11/2021 - 02:31 am

Falecimento em: 04/11/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO