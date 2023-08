Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h27.











ANA ARANDA LOPES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS



APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - 73 anos - /PR

Falecimento em: 06/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:





CELIA MENEGUCI DE SOUZA SEMICEK - 81 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 06/08/2023

Data e Horário do Velório: 06/08/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO





MIZILIA VIEIRA LOPES - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/08/2023

Data e Horário do Velório: 06/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

NELSON DE SOUZA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/08/2023







ORACY MODOS SILAS - 73 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 06/08/2023



VERA LUCIA BATISTA CORDEIRO - 63 anos - TAMARANA/PR



Falecimento em: 06/08/2023





ALCIDELEI MUSSI - 67 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

AMILTON FERREIRA LUZ - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





CELIA VILLELA DE ALMEIDA - 81 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





DEVANILDO GODINHO COELHO - 60 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EDVALDO DOS SANTOS PEREIRA - 41 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





EDVANIA DOS SANTOS SILVA - 31 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ELZA MARIA DA SILVA - 56 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GILBERTO APARECIDO CALADO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 06/08/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





JOSE VITOR APARECIDO - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MANOEL GONÇALVES LEITE SOBRINHO - 81 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCELO PUERTAS - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MARIA ANGELICA DO NASCIMENTO - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 14:00

Local do Velório: R. DIONISIO PEREIRA DE CASTRO 430 - VILA ROMANA

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA MATSUI KOSUKA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 06/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NEUSA SOARES DOS SANTOS - 78 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: GUAPIRAMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NIVALDO TREVISAN JUNIOR - 40 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ORLANDO ANANIAS MORAES - 78 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAPOPEMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RODRIGO SOARES DA FONSECA - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/08/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





RUBIA CRISTINA BRUGIN FURRIER - 40 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SILVANO PEREIRA - 84 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ARAPONGAS

Situação:





TEREZA MACEDO BRANDAO - 65 anos - TAPIRA/PR

Falecimento em: 05/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADALTO ALVES FERREIRA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ANGELO PEREIRA DE SOUZA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CEZAR GOMES DE ARRUDA - 53 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





DAIR FORTUNATO DE SOUZA - 85 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOSE ATILIO GREGORI - 65 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LAUDENICE APARECIDA ALVES SILVA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LIDIA BARBOSA CAPRIOTTI - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUZIA GRANZOTTI GERMINARI - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





PEDRO RODRIGUES - 70 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 17:00

Local do Velório: RUA FRANCISCO MERLOS, 80 ASSEMBLEIA DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





RAUL DE LIMA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





SEBASTIANA FERNANDES DOS SANTOS - 78 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situação:





SYLVIO ZANCHETTI - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 05/08/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





VALDEMIR RODRIGUES RONCALHO - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/08/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





VALTER MORISHIGUE OGUIDO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





WALDEMAR GOMES DA SILVA - 92 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALDEMIRO JOSE DOS SANTOS - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/08/2023

Data e Horário do Velório: 03/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CENTRO COM. CONJ JOSE BELINATI- RUA MARIA C.TRAMONTI 55

Data e Horário do Sepultamento: 03/08/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ALVARO ZAMARIAN - 75 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 03/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





ANTONIO CORREA SOBRINHO - 76 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 03/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARLETE LEIKO TSUKUDA KOBAYASHI - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: