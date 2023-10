Com 52 homicídios, Londrina está entre as oito cidades do PR com alta neste índice

De janeiro a agosto de 2023, Londrina computou o total de 52 homicídios dolosos registrados. O número dos oito primeiros meses do ano é 16% maior que o mesmo período do ano passado quando foram registrados 45 assassinatos. Em números absolutos, apenas Curitiba tem mais mortes dessa natureza com 138 homicídios e Foz do Iguaçu (oeste) tem os mesmos 52 assassinatos até agosto. Cambé, que não teve homicídios em 2022, contabiliza oito em 2023





Os números são de um estudo realizado pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatísticas (CAPE) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná com apoio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). Em termos gerais, os homicídios caíram 13%, de 721 para 621, nas 21 cidades mais populosas do Estado.



Publicidade

Publicidade





Os homicídios caíram em Arapongas (75%), Pinhais (75%), Campo Largo (64%), Araucária (58%), São José dos Pinhais (34%), Curitiba (22%), Toledo (21%), Maringá (16%), Ponta Grossa (15%), Fazenda Rio Grande (13%), Cascavel (12%), Almirante Tamandaré (11%) e Foz do Iguaçu (7%).







Dos municípios mais populosos do estudo, apenas Colombo, Londrina, Paranaguá, Apucarana, Guarapuava, Umuarama e Cambé registraram aumentos nos casos de homicídio. Piraquara não registrou aumento ou diminuição (foram 19 casos em 2022 e 2023).

Publicidade





Outro destaque é que Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Toledo não tiveram lesão seguida de morte de janeiro a agosto de 2023, por exemplo. Foram 10 casos em 2022 nessas 13 cidades e apenas dois em 2023, em Arapongas e Curitiba.





Arapongas, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Maringá e Pinhais não tiveram latrocínio (roubo seguido de morte) e Arapongas, Almirante Tamandaré, Campo Largo, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e Toledo não registraram feminicídios (crime com motivação de gênero) neste ano. Nessa última categoria, são três a menos nesses 13 municípios, de 15 em 2022 para 12 em 2023.

Publicidade





De acordo com o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a redução desses crimes indica o acerto das estratégias adotadas pelas polícias. “Toda essa redução se deve ao trabalho das forças de segurança, que estão cada vez mais focadas nessa questão e trabalhando com inteligência. A Polícia Militar está cada vez mais presente com patrulhamento preventivo e ostensivo, a Polícia Civil tem intensificado as investigações e prendendo suspeitos, e também temos a atuação da Polícia Científica, que auxilia na elucidação dos casos”, destacou.







MUNICÍPIOS SEM HOMICÍDIOS





Dos 399 municípios do Estado, 177 (44%) não registraram homicídios durante o período de janeiro a agosto deste ano. Eles estão espalhados em todas as regiões. Arapuã, Bom Sucesso do Sul, Colorado, Fênix, Engenheiro Beltrão, Iguaraçu, Itaipulândia, Japira, Jesuítas, Marmeleiro, Ourizona, Paula Freiras, Pinhalão, Quarto Centenário, Ribeirão Claro, Santa Mariana, São Tomé, Turvo, Tijucas do Sul e Vitorino são alguns dos exemplos desse cenário.