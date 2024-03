Famílias de Cambé denunciam golpe de recadastramento do Cadúnico

Pelo menos dez famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), e que são beneficiárias do programa Bolsa Família, procuraram a secretaria municipal de Assistência Social de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) para denunciar um golpe. Algumas perderam dinheiro. Criminosos têm enviado mensagens via WhatsApp e SMS para estas pessoas, que são de baixa renda, alertando sobre a necessidade de fazer um novo cadastro, sob risco de ficar sem os valores.







Os dados são preenchidos por meio de um link, o que na verdade é um mecanismo para os golpistas terem acesso às informações das vítimas e, posteriormente, sacarem o dinheiro do benefício. “As famílias nos procuraram dizendo que foram na Caixa Econômica Federal e que ficaram sabendo que o benefício tinha sido sacado por PIX”, relatou a secretária de Assistência Social, Lucilene Diorio.

A titular da pasta frisou que o recadastramento é feito somente no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e não pela internet. “Foi a primeira vez que identificamos este tipo de golpe. O cadastro ou atualização é realizado pessoalmente no Cras, com os técnicos, ou nos mutirões que temos feito. Quando precisamos, ligamos, mas recadastramento é só com a pessoa e o servidor frente a frente”, destacou.





As famílias que caíram na ação criminosa foram orientadas a registrar BO (Boletim de Ocorrência). “Estamos fazendo o recadastramento dessas pessoas que receberam a mensagem para que não percam mais o valor do benefício e esteja tudo correto junto à Caixa”, pontuou. “Infelizmente, quem colocou os dados no link não vai conseguir reaver este dinheiro, já que a Caixa entende que a pessoa recebeu e sacou”, ponderou.





‘SEM CORAÇÃO’





Diorio afirmou que a secretaria faz apenas a intermediação entre o beneficiário e o banco estatal e que tem conhecimento sobre como os golpistas conseguiram os contatos das vítimas. “São idosos, pessoas vulneráveis, pais e mães que precisam do dinheiro para pagar aluguel, sobreviver e dar o sustento para a família. Quem faz esse tipo de golpe não tem coração”, definiu. As mensagens suspeitas também podem ser denunciadas no Disque Social 121.