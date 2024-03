Homem morre em acidente entre dois caminhões na BR-369 em Londrina, em frente à Cacique

Um homem morreu em um acidente entre um caminhão e uma carreta na BR-369 em Londrina, em frente a indústria Cacique, no sentido Cambé, na manhã desta terça -feira (26).





De acordo com informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão teria perdido o freio, cruzou no sinal vermelho, e atingiu a carreta que fazia uma conversão.

A cabine do caminhão ficou destruída. O motorista foi socorrido com vida, mas o passageiro, não sobreviveu e morreu no local.





A carga de soja e tinta, que estavam na carreta e no caminhão baú, respectivamente, caíram na pista.





Agentes da PRF e socorristas do Samu e Siate estiveram no local. A PRF fará uma perícia do acidente e não tem dados precisos sobre a causa do acidente e a velocidade do caminhão no trecho.





Até o início da tarde, a avenida Tiradentes, sentido Cambé, ficou congestionada. Os demais veículos foram desviados do local do acidente pela marginal que fica em frente a indústria Cacique.