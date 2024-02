Feira que reúne brechós e artesanatos de Londrina tem sua 30° edição neste sábado

A Feira Criou, evento que reúne brechós, lojas de artesanatos, comidas, chopp e apresentações musicais, está com sua 30° edição marcada para sábado (24), das 10h às 18h, na Casa Criou, localizada na rua Ibiporã, 720. Nesta edição, a feira também vai contar com feijoada, flash tatoo e uma ecobag de brinde para os 20 primeiros visitantes.





Com sua primeira edição em novembro de 2021, a feira começou como uma ideia de Renata e Giovana Bozollan, mãe e filha que decidiram abrir um brechó online durante a pandemia, o Jeito Brechó. Depois de um ano, elas tiveram uma necessidade de ter um local para encontrar mais pessoas e se conectar com outros empreendedores do mesmo ramo, além de incluir vendedores de artesanatos.

A partir disso, Giovana e Renata organizaram um bazar na garagem de casa com outros quatro brechós convidados. No fim das contas, o evento fez tanto suceso que elas decidiram expandir e criar a Feira Criou, para reunir mais pessoas.





Giovana explica que as duas entendem a importância deste tipo de evento para o comércio local e para dar visibilidade para marcas que estão começando agora. " No pós-pandemia, a gente vê um movimento de muitas marcas, de pessoas buscando empreender. A gente tem hoje um grupo de 900 marcas que nos dá a oportunidade de fazer a feira. A maioria são mulheres, muitas mães solteiras, então. [o projeto] é muito importante e a gente se sente muito grata por fazer esse trabalho."



Desde o início da feira até agora, três anos depois, Giovana diz que a maior diferença é na forma como as pessoas passaram a enxergar o comércio e o consumo. " Se a gente pensa em em chocolate, lembramos de uma loja 'X' que tá no mercado há anos. Isso mudou pra gente, nós mudamos o olhar das pessoas para uma visão [de consumo] mais consciente, até mesmo porque, se a gente pode comprar de um comércio pequeno, por que vamos comprar do grande?"