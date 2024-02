Com ingressos por R$12, Semana do Cinema em Londrina começa nesta quinta-feira (22)

A promoção é válida para todas as sessões, com excessão da sala VIP, incluindo filmes nacionais e internacionais. Você pode verificar os valores promocionais de cada cinema clicando aqui .

A quarta edição da Semana do Cinema em Londrina começa nesta quinta-feira (21) e vai até quarta-feira (28). Com ingressos por R$12 e preços especiais de combos, a iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura e permitir que mais pessoas assistam aos filmes.

Cinesystem - Londrina Norte Shopping



Com uma programação diversificada, o Cinesystem oferece opções para todos os gostos. O destaque vai para a estreia do filme "Ferrari", que narra a revolução na indútria automobilística e no conceito de Fórmula 1 a partir da vida e visão de Enzo ferrari e sua família.

Publicidade





Para os fãs de animação, a opção da vez é o filme “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training”, que conta a história a história do jovem Tatiro, que ao encontrar sua família morta, precisa se defender e lutar contra as forças das trevas.





Já para os que preferem um bom drama com suspensa, o filme "O Jogo da Morte" é a escolha perfeita. Baseado no jogo Baleia Azul, a narrativa foca em uma jovem, que ao investigar o suicídio de sua irmã, descobre uma rede de violência e desafios na internet.

Publicidade





Por fim, os cinéfalos podem conferir de maneira antecipada o filme "Zona de Risco", que tem sua pré-estreia marcada para este fim de semana. A trama gira em torno de um piloto de drone das Forças Aéreas que se torna a única esperança de resgatar soldados de uma missão fracassada.