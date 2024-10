Feira Verde vai atender em nove regiões de Apucarana nesta semana

A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) divulgou o calendário de atendimento desta semana do programa Feira Verde. As visitas acontecem nesta terça (8), quarta (9) e quinta-feira (10), atendendo nove regiões da cidade.





A coordenação do programa pede para que a população leve os materiais recicláveis até os pontos, para serem trocados por hortifrutigranjeiros.



“Somente nesta terça-feira, mais quatro regiões serão atendidas. Na parte da manhã, a troca acontece no Vale Verde - das 9h30 às 10h30 - e no Jardim Ponta Grossa, das 10h30 às 11h30. Já na parte da tarde, a nossa equipe estará atendendo na Vila Feliz, das 14h30 às 15h30, e na sequência, das 15h30 às 16h30, na região do Projeto Agrícola e do Jardim Casagrande”, informa o prefeito Junior da Femac.







O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, lembra que a população pode conferir a agenda de atendimento no site da Prefeitura .





