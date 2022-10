Festa para o padroeiro São Judas Tadeu na zona oeste de Londrina

No dia 28 de outubro, a Igreja Católica celebra São Judas Tadeu, popularmente conhecido como o "Santo das causas impossíveis".





Em Londrina, muitos devotos aproveitam a data para ir ao Santuário Apostólico São Judas Tadeu, localizada no Jardim Maria Lucia, na zona oeste da cidade.

"Para mim, não é um dia de pedir graças, mas de agradecer por todas as benções”, diz a devota Ana Maria Machado Mazzini. Ela frequenta a igreja há 24 anos e no dia do Padroeiro faz questão de participar de todas as celebrações.





As festividades do dia do Padroeiro tiveram início no dia 19 de outubro, com novenas e benção de carros, e se encerram nesta sexta-feira (28) com quatro missas ao longo do dia, reunindo mais de três mil devotos.

'ELE DENUNCIAVA AS INJUSTIÇAS'





Padre Olívio Gerônimo Junior explica que São Judas Tadeu foi um dos apóstolos de Jesus, que se dedicou a anunciar a palavra de Jesus, ensinando as pessoas a serem mais humanas e fraternas.





“Ele também denunciava as injustiças da época e acabou sendo perseguido e martirizado. A religiosidade popular atribui a ele o título de Santo das causas impossíveis e isso tem atraído muitos fiéis. Hoje, as pessoas estão inseguras por várias razões. Temos a questão da saúde, do desemprego, da violência e o Santo é, para elas, como alguém que traz a paz, a verdade, justiça, dias melhores, a esperança e a força para continuar acreditando e resistindo”, afirma.





