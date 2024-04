Festa rural no distrito de São Luiz em Londrina deve receber milhares de pessoas neste final de semana

O distrito de São Luiz (zona Rural de Londrina) deve ficar movimentado neste final de semana, com a realização da sua primeira festa rural realizada através do projeto ''Festa é Cultura''. A iniciativa que é organizada e promovida pela CORRE (Associação de Arte e Cultura de Londrina), oferece música, culinária típica e concurso de talentos para habitantes de Londrina e região e espera receber um público de 3 mil pessoas.





A festa rural começa no sábado (20) às 12h, e no domingo (21), será a partir das 11h, em frente à Praça da Igreja Matriz de São Luiz. Nos dois dias, o distrito terá uma variedade de atividades culturais e gastronômicas. As barracas de comida estarão vendendo costela assada, frango assado, espetinhos, lanches, pastéis e doces variados, entre outras comidas típicas.

A festa de São Luiz contará também com um estande da Venda dos Pretos, estabelecimento comercial em atividade desde a década de 1950 no distrito do Espírito Santo, em Londrina. Atualmente, o espaço é um ponto de referência na cidade e representa a importância da presença negra no desenvolvimento do comércio no município.





Apresentações de música sertaneja

A programação também incluirá nove atrações da música sertaneja durante os dois dias de festa. Nomes como Henrique Ribeiro, Allan Oliveira, Chico Viola e Denilson, Fabiano Assis e o DJ mirim Edu Braçaroto estarão presentes com um extenso repertório. Além dos artistas convidados, o palco do distrito ficará aberto aos interessados em realizar apresentações artísticas no evento.





1° Concurso Culinário ''Sabores dos Distritos de Londrina''

No sábado (20), a partir das 14h40, será a vez do 1° Concurso Culinário “Sabores dos Distritos de Londrina”. Destinado a todos os maiores de 16 anos que gostam de cozinhar, o concurso tem como objetivo promover a diversidade gastronômica dos distritos e mostrar como a culinária pode ser uma fonte de renda aos moradores. As receitas poderão ser um prato principal ou uma sobremesa.





O ganhador do concurso será premiado com um Curso da Menu Escola de Gastronomia e um vídeo da receita ganhadora nas redes sociais da Festa é Cultura (@festaecultura). Cada um dos distritos terá um ganhador e mais detalhes sobre o regulamento do concurso culinário podem ser consultados neste link .

1º Festival de Música Sertaneja ''Teodoro e Sampaio''





Em seguida, a partir das 17h15, ocorrerá a etapa do distrito de São Luiz do 1º Festival de Música Sertaneja “Teodoro e Sampaio”. O concurso foi dividido em três fases, durante as festas rurais dos distritos de Paiquerê, São Luiz e Guaravera. É voltado a cantores amadores e tem como objetivo estimular e dar visibilidade à música sertaneja e à descoberta de novos talentos. No momento, a competição está em sua segunda etapa, em que mais três finalistas – além dos ganhadores de Paiquerê – serão selecionados para concorrer na final geral dos distritos.

Os prêmios incluem um single gravado em estúdio profissional pela London Music (1° lugar), um instrumento musical da Mixer Instrumentos (2° lugar) e um vale-compras na Xuro Mania (3°lugar). Outros detalhes sobre o regulamento do festival de música podem ser consultados aqui . As inscrições já foram encerradas.





Abrindo a programação de domingo (21), o projeto de música sertaneja Q’Entoa realizará sua segunda aparição no projeto “Festa é Cultura”, desta vez no distrito de São Luiz. O grupo tocará ao vivo durante o Almoço Rural, a partir das 11h30. O cardápio contará com arroz branco, polenta com frango, farofa, mandioca temperada, porco no tacho e uma variedade de saladas. Os convites são limitados e tem o valor de R$ 45,00. Crianças de 5 a 9 anos pagam meia. O contato para realizar as reservas pode ser feito por meio do número de WhatsApp (43) 98452-9804.

No encerramento das festividades, a partir das 14h30, as crianças poderão curtir a festa por meio de uma matinê infantil. O DJ Edu Braçaroto, que com nove anos de idade já toca profissionalmente, estará no comando da música, garantindo a diversão dos pequenos para além dos brinquedos infláveis.





Segundo a coordenadora geral do CORRE, Rose Castanho, a festa tem como finalidade levar cultura de forma gratuita para a comunidade local, além de fomentar a geração de renda para a população e para os comerciantes no geral. “A comunidade está se organizando bem, o distrito já está preparado e a subprefeita já tinha se organizado com antecedência. A festa vai ser bem agradável, e o espaço está bem bonito e completo”, disse.

O projeto “Festa é Cultura” é uma realização da Associação de Arte e Cultura de Londrina – CORRE e possui patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com recursos financeiros do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).





Para mais informações sobre o “Festa é Cultura”, acesse o site www.corre.org.br ou o perfil oficial da festa no Instagram @festaecultura.