Fóssil de crocodilo pré-histórico é achado durante obra de rodovia em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisadores encontraram um fóssil de um pequeno crocodilo em rochas do município de Marília (SP).



Fóssil foi achado durante um escavamento para obras em uma rodovia do município. Duas vértebras do animal estavam expostas e escavações feitas no fim de maio acabaram revelando ossos do crânio e outras partes, explicou William Nava, do Museu de Paleontologia de Marilia, em publicação nas redes sociais.

Espécie ainda não foi identificada. Há suspeitas de que o animal seja um Mariliasuchus, que viveu no fim do período Cretáceo, há cerca de 70 milhões de anos. A espécie, descrita pela primeira vez em 1999, ganhou esse nome porque existiu na área onde hoje fica o município de Marília.

O animal é pequeno, com crânio medindo entre seis e sete centímetros. Além do crânio e das vértebras, parte da pata dianteira esquerda dele foi revelada nas escavações.



Descoberta anima pesquisadores com possibilidade de "sítio" de fósseis. Essa é a primeira vez que um crânio é encontrado na área sudoeste do município. A expectativa do pesquisador é de que novas escavações na região tragam novos achados, caracterizando uma espécie de "área fossilífera", com condições propícias à formação de fósseis.



Material foi enviado ao laboratório do Museu de Paleontologia de Marília. Expectativa dos pesquisadores é de que a utilização de novas ferramentas dentro do laboratório ajude na identificação correta do animal.