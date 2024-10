Apucarana: 'Sabadão da Família’ tem edição especial sobre Outubro Rosa neste sábado

Com uma programação especial, neste sábado (19), o tradicional Sabadão da Família, realizado no Espaço das Feiras de Apucarana (Centro-Norte), terá uma edição comemorativa ao Outubro Rosa - campanha de conscientização sobre o câncer de mama e do colo de útero.







Com o espaço decorado com o tema, todas as atrações serão voltadas à conscientização e prevenção ao câncer de mama. As atividades acontecem das 16h às 22h. As opções de lazer começam pela gastronomia a cargo das empreendedoras da Economia Solidária.

As equipes de saúde da Autarquia Municipal de Saúde prestarão serviços de aferição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações gerais de saúde, com destaque os exames de mamografia e preventivo de colo do útero. Também está programada uma aula de alongamento.





“O Espaço das Feiras estará decorado em menção ao Outubro Rosa com painel para que quiser tirar fotos e repostar nas suas redes sociais, alertando a importância da prevenção da saúde da Mulher”, informa a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin.

Para que quiser se exercitar ao ritmo de dança, haverá aula de zumba às 19h. As atrações musicais começam às 20h com flashback e partir das 20h30 é a vez da apresentação do grupo de pagode “Vem ká”.





O público ainda terá como atrativo a exposição de Carros Antigos.





(Com informações da Prefeitura de Apucarana)