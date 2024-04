Ganhando o Mundo 2025: com 5,7 mil inscritos, processo de seleção vai até 19 de abril

As inscrições para a edição de 2025 do programa Ganhando o Mundo se encerram no dia 19 de abril. Até o momento, estão inscritos 5.773 estudantes, provenientes de 1.154 escolas da rede estadual de ensino, para competir por uma das 1.200 vagas disponíveis.





As incrições devem ser realizadas pela Área do Aluno. A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) estima que mais 5 mil alunos participem do processo, sendo esta edição a maior desde o lançamento do programa.

Com os destinos sendo Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e, pela primeira vez, a Irlanda, o município de Curitiba lidera o ranking de maior participação, com 727 inscrições até o momento.







As cidades da Região Metropolitana Sul (Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Campo Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, Rio Negro, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul) reúnem 490 alunos inscritos. No Interior, já são 384 inscritos em Cascavel, 307 em Maringá e 296 em Londrina.

"A ampla participação dos alunos no processo seletivo demonstra o alcance e a importância do Ganhando o Mundo. É a prova de que os alunos do Paraná estão cada vez mais dispostos e interessados em abraçar esta oportunidade que, certamente, fará toda a diferença em suas trajetórias pessoais e profissionais", afirma o secretário da Educação, Roni Miranda.