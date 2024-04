Feipe vai contemplar 82 projetos esportivos em Londrina em 2024

O Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) vai distribuir R$ 6,9 milhões para 82 projetos esportivos habilitados para receber recursos públicos municipais em 2024.





A relação das propostas aprovadas pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) foi publicada no Jornal Oficial do Município no último dia 27 de março.



Foram habilitados 28 projetos no segmento Adulto (R$ 3,105 milhões); 20 no Juventude (R$ 2,163 milhões); 14 no Paradesportivo (R$ 485 mil); 11 no Alternativo (R$ 330 mil); 7 no Máster (R$ 215 mil) e 2 no programa Ligas (R$ 624.981,43).





De acordo com a FEL, é a maior quantidade de projetos selecionados em um único edital do Feipe, entre todas as edições já realizadas do programa, existente há 22 anos.

Algumas modalidades são novidades em 2024 e foram habilitadas pelo Feipe pela primeira vez, casos da escalada, fisiculturismo, futebol B2/B3 (para deficientes visuais) e kendô.





Por outro lado, não foram apresentadas propostas para 11 modalidades, que foram consideradas desertas pelo edital: boxe (adulto), kung-fu (adulto), jiu-jitsu (adulto), tênis de campo (adulto), natação (juventude), rugby (juventude), xadrez (juventude), futsal (máster), basquete em cadeira de rodas, halterofilismo (paradesportivo) e vôlei sentado (paradesportivo).

Segundo a FEL, os R$ 270 mil reservados para as modalidades que deram desertas serão utilizados para fomentar outros projetos contemplados no Feipe, como o Futebol B2/B3, Softball, Flag Football e Fisiculturismo.





O presidente da FEL, Marcelo Oguido, ressaltou a ampla participação no edital do Feipe este ano e o fortalecimento da política pública esportiva na cidade.

"O alcance do programa vem sendo ampliado a cada edição, valorizando o esporte local e trazendo resultados excelentes para cá, seja no esporte de base ou de alto rendimento, passando por diferentes segmentos beneficiados”, destacou.





“O município também vem estudando maneiras de, futuramente, criar uma espécie de Feipe social para trabalhar novos formatos de promover eventos esportivos e de lazer junto à comunidade."





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: