Homem de 40 anos fica ferido após cair de motocicleta na PR-090, em Ibiporã

Um homem de 40 anos ficou ferido após cair da motocicleta que conduzia na PR-090, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (7).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia uma Honda PCX 150, com placas de Londrina/PR, no sentido de Sertanópolis a Ibiporã quando, ao atingir o KM 373, perdeu o controle da direção, causando a queda e a saída da pista.





Além do motociclista, o passageiro, de 24 anos, ficou feridos. Ambos foram atendidos pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados para o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã.