Idoso de 82 anos morre em acidente com três veículos na PR-090, em Alvorada do Sul

Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 200 quilos de maconha entre Cambé e Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã deste sábado (6), um veículo carregado com 201,9 quilos de maconha. A apreensão aconteceu entre as cidades de Cambé e Londrina, no Norte do Paraná.