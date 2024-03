Homem é ameaçado por desconhecido enquanto caminha em lago em Apucarana

Um homem relatou ter sido ameaçado por um desconhecido enquanto caminhava na pista do Lago Jaboti, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (12).





A vítima, que acionou a PMPR (Polícia Militar do Paraná) após o ocorrido, informou estar caminhando com seu cão no local quando, ao se aproximar de uma caminhonete Amarok, se deparou com um homem forte, que teria colocado a mão na cintura e dito que estava armado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a vítima, o suspeito, que estava acompanhado de uma mulher, teria descido da Amarok assim que o viu e teria ordenado que o homem e seu cachorro saíssem do local. A vítima não conseguiu ver a placa e informou aos policiais somente o modelo e a cor do veículo.





O homem disse não conhecer o autor das ameaças e afirmou não ter feito nada ao homem. Os policiais fizeram um patrulhamento no local do ocorrido, mas não localizaram o suspeito.