Homem é preso em meio às investigações de restaurante temático incendiado em Londrina

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (8), cinco mandados de busca e apreensão em Londrina no âmbito da investigação que apura o incêndio contra um restaurante na rua Montevidéu, na região sul, no início deste ano. Durante as buscas, um homem foi preso com mandado em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia.







A assessoria da corporação não deu maiores detalhes da operação, nem quem foram os alvos ou as principais suspeitas e justificou que o caso está sob sigilo. A apuração vem sendo conduzida pelo 5º Distrito Policial. O delegado, Bruno Trento, também não concedeu entrevista. A Polícia Científica indicou, em janeiro, que o fogo foi intencional. O perito encontrou nos escombros da pizzaria um galão de 50 litros de álcool deformado pela alta temperatura.

Segundo divulgou, na época, o chefe da Criminalística na cidade, Luciano Bucharles, a “ação foi planejada para destruir a estrutura de maneira rápida e certeira”. Uma câmera de segurança flagrou um carro, sem as placas, entrando no local e cerca de 15 minutos indo embora em alta velocidade, com as chamas iniciando logo na sequência. O estabelecimento, que tinha temática medieval, está fechado até hoje.