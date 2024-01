Incêndio atinge restaurante de temática medieval na zona sul de Londrina

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de um restaurante temático na rua Montevidéu, no Parque Guanabara, na zona sul de Londrina, na manhã desta quarta-feira (3). Era por volta das 10h20 quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local, que abriu as portas em abril do ano passado com uma proposta medieval, próximo à esquina com a avenida Higienópolis.





Foi mais de uma hora de combate às chamas, com cerca de oito mil litros de água utilizados, além de exaustores. “Chegamos com o caminhão da central e da zona sul. Fizemos a armação das linhas com as mangueiras para realizar o combate e iniciamos em duas frentes: na parte da frente e nos fundos da edificação”, explicou o tenente Alexandre Drulla.

