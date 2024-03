Previsão do tempo: final de semana será de muita chuva e tempo fechado em Londrina

Londrina deve ter um final de semana com tempo nublado e bastante chuva a qualquer momento do dia neste sábado (9) e domingo (10).





Nesta sexta-feira (8), o clima fica nublado e com chuvas leves e isoladas. Já no sábado e no domingo, as nuvens devem predominar no céu e chuvas mais intensas são esperadas a qualquer momento.





Apesar da chuva, a temperatura deve permanecer alta, com a máxima podendo chegar a 30º.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (8) - Temperatura mínima de 21° e máxima de 28°

Sábado (9) - Temperatura mínima de 21° e máxima de 30°

Domingo (10) - Temperatura mínima de 22° e máxima de 29°