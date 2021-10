Homem morre após motocicleta passar em cima de sua cabeça em Arapongas

Um motociclista morreu após outra motocicleta passar por sua cabeça por volta das 12h desta quinta-feira (7) na rua Lori, no centro de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PM (Polícia Militar), um motociclista descia a via na contramão da direção usual, quando o condutor de outra moto tentou desviar dele.

No entanto, acabou caindo e outra motocicleta que vinha em seguida passou por cima dele e também do ciclista. Com a chegada da polícia, o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) apontou que o motociclista, já envolto em papel refletivo estendido no chão, não mais estava com vida.

O condutor da bicicleta permanece internado em estado grave. Já o terceiro condutor não teve lesões graves.





O local foi isolado e órgãos competentes, acionados.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.