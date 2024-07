Homem invade agência bancária pelo telhado, furta itens e acaba preso em Sabáudia

Um homem foi preso após ser acusado de invadir uma agência bancária pelo telhado e furtar objetos do local no Centro de Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (21).





De acordo com a Polícia Militar, um homem que mora nas proximidades do banco entrou em contato com os agentes e relatou ter ouvido barulhos de calha vindo da direção do estabelecimento. Nesse momento, o vizinho da agência teria visto uma pessoa andando pelo telhado.

No local, os policiais pediram ao denunciante que abrisse o portão de sua casa para que pudessem ter acesso aos fundos do terreno do banco e, com isso, conseguiram subir no telhado, onde viram telhas fora do lugar.





Após alguns minutos, os agentes escutaram o alarme da agência bancária disparar e, assim, conseguiram ver, pelo buraco das telhas, um homem andando no interior do imóvel.





O acusado, que é conhecido entre os policiais, foi abordado e, com ele, os agentes encontraram uma mochila do banco, que carregava um notebook, uma agenda, um fone de ouvido e uma certidão de casamento.





Diante da ocorrência, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Arapongas.