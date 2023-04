IAT faz vistorias em projetos de parques de Cambé e Primeiro de Maio

Equipe do IAT (Instituto Água e Terra), do governo estadual, fez vistorias técnicas a dois projetos de parques urbanos na Região Metropolitana de Londrina.





O diretor-presidente do IAT, Everton Souza, conheceu na quinta-feira (13) a estrutura do complexo que está sendo instalado em Primeiro de Maio. Nesta sexta-feira (14), visitou o terreno disponibilizado pela Prefeitura de Cambé para a construção do equipamento que une lazer, turismo e sustentabilidade.

A obra de Primeiro de Maio está bem adiantada e deve ser finalizada ainda no primeiro semestre deste ano.





O Parque Urbano Mário Casanova conta com pista de caminhada, áreas de jardim, passeios, um lago e iluminação pública, em uma área de 57.854,72 metros quadrados. O investimento do Governo do Estado é de R$ 579.055,18, com contrapartida municipal de R$ 136.537,78.

“Nós, da área ambiental, trabalhamos para valorizar esse patrimônio natural que o Paraná tem", afirmou Souza.





A estrutura está mudando o perfil de uma região pouco valorizada do município. Além do lazer, o parque traz uma série de benefícios ambientais para Primeiro de Maio, com reflorestamento de mata nativa, recuperação do lago e controle de cheias, além de proporcionar o desenvolvimento de ações de conscientização ecológica e ambiental, a conservação do meio ambiente e o fomento ao turismo.





“Posso dizer que essa é uma obra marcante para Primeiro de Maio, um sonho antigo que está se realizando.", resumiu a prefeita Bruna Casanova.





