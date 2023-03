Idoso de 64 anos morre após perder controle de motocicleta na BR-376, em Ortigueira

Um idoso de 64 anos morreu depois de perder o controle da motocicleta que pilotava na BR-376, em Ortigueira, no Norte do Paraná. O acidente, que aconteceu na tarde do último domingo (26), também deixou uma mulher de 63 anos, que estava na garupa, gravemente ferida.





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a motocicleta tombou às margens da rodovia e as vítimas permaneceram em meio ao mato durante toda a madrugada de domingo para segunda-feira (27). O corpo do homem e a mulher só foram encontrados por populares pela manhã.

A passageira da moto apresentava uma fratura exposta no fêmur e foi levada ao Hospital de Telêmaco Borba pela ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).





O corpo do idoso, por sua vez, foi recolhido e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.





Compareceram ao local do acidente a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Polícia Científica, o Samu, o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Paraná) e a equipe PRF, que será responsável pela elaboração do boletim de acidente de trânsito.