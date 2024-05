Homem morre após confronto com a PM em Cambé

Um homem morreu após um confronto com equipe da PM (Polícia Militar) de Cambé, na madrugada deste domingo (12). A situação ocorreu na rua Equador, esquina com a rua Caetano Campi, no Jardim Santa Clara. O suspeito seria conhecido e procurado por praticar furtos.





O homem estava em um veículo que possuía as mesmas características informadas em denúncias recebidas pela PM. Os policiais deram voz de abordagem ao motorista, que acabou fugindo do local.

Neste momento, a equipe iniciou uma perseguição. No entanto, o homem teria atirado contra os policiais e acabou sendo atingido. De acordo com a PM, o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu contra um muro de uma residência.





Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) estiveram no local e constataram a morte do motorista. Um revólver calibre 38, um talão de cheques, dinheiro (quantidade não informada), eletrônicos e ferramentas usadas para praticar furtos foram encontrados dentro do carro.





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. O caso será investigado.