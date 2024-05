Suspeito de cometer diversos crimes no Paraná é preso no Maranhão

A Polícia Civil de Barreirinhas, no Maranhão, prendeu na última sexta-feira (10), um homem que é suspeito de ter cometido diversos crimes no Paraná e Pará. Segundo a polícia, o homem é considerado um dos criminosos mais procurados pelo estado do Paraná.







Segundo informações da 20ª Delegacia Regional de Barreirinhas, o homem é suspeito de ter cometido os crimes de tráfico de drogas, homicídio, receptação, falsidade ideológica, furto e organização criminosa. Embora estivesse foragido, o homem comandava uma organização criminosa que atuava no roubo de cargas no Paraná.

Conforme as investigações, a Polícia Civil do Maranhão recebeu informações sobre a localização do criminoso, em Barreirinhas, na última sexta-feira. Desta forma, foi possível efetuar a prisão do homem quando ele saía de uma residência. De acordo com a polícia, havia dois mandados de prisão em aberto contra o homem. Foram expedidos pela Justiça do Paraná e do Pará.





O homem foi transferido para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, onde deve ficar preso e à disposição da Justiça.