Idoso de 65 anos fica ferido após colidir contra veículo na PR-218, em Arapongas

Um idoso de 65 anos ficou ferido após capotar o veículo que conduzia na PR-218, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (1º).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Renault Master com placas de Sabáudia/PR pela via no sentido de Arapongas a Sabáudia quando, ao atingir o KM 238, perdeu o controle da direção e colidir contra a lateral de um Fiat Doblò, que era dirigido por um homem de 33 anos e seguia no sentido oposto.

Logo após a colisão, o Fiat Doblo, que tinha placas de Arapongas/PR, colidiu frontalmente com um caminhão Volkswagen 9.150, que tinha placas de Arapongas e era conduzido por um homem de 30 anos.





Somente o condutor do Renault Master ficou ferido e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde para ser atendido.





Os demais condutores envolvidos no acidente não tiveram ferimentos e obtiveram resultado negativo no teste etilométrico.