Natal 2023: Árvore tecnológica é inaugurada no Lago Igapó em Londrina

Centenas de pessoas acompanharam o início das festividades natalinas de Londrina, no Lago Igapó II, na noite de quinta-feira (30). A passarela flutuante, que liga o Lago de um lado ao outro, foi inaugurada. As pessoas puderam acompanhar toda a iluminação sendo ligada no entorno do Lago. Alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) participaram, junto com o prefeito Marcelo Belinati e autoridades, da contagem regressiva para o momento de acender as luzes.





A protagonista deste ano, a árvore tecnológica, também foi inaugurada. Ela tem 27 metros e fica no centro da passarela flutuante. A estrutura é toda em aço e formada por placas de led, num total de 240 mil pontos de luz que, juntos, formam um enorme painel onde são exibidas imagens estáticas e em movimento. O equipamento é de uma empresa italiana, a Twinkly, com projetos já executados em Londres, Hong Kong, Sidney e Guatemala.

A catraca que registra a entrada de visitantes na entrada da passarela contabilizou 1.703 frequentadores entre o horário da abertura até meia-noite. O prefeito Marcelo Belinati comentou sobre as diversas atrações e fez um convite para a comunidade. “Essa árvore de LED muda de coloração, com vários cenários, além de tocar música. Também temos a iluminação no leito do Lago, com flores e borboletas, a passarela onde você entra em 2023 e sai em 2024, mais a iluminação da Avenida Higienópolis. O Lago está maravilhoso, e convido todas as pessoas de Londrina e região que venham conferir o Natal de Londrina, porque está muito especial”, destacou.





E nesta sexta-feira (1), às 19h, o local vai receber a apresentação do coral do Colégio Adventista, formado por cerca de 800 pessoas, incluindo alunos, pais e colaboradores da escola, que vão cantar cinco músicas. Os integrantes vão estar posicionados na passarela e ao redor dos dois pontos, em formato de “U”.

O fator econômico desse momento festivo que toma conta de toda a cidade também foi destacado pelo prefeito. “Ano passado registramos pessoas até de outros países. E temos que levar em conta que os visitantes de outras cidades ficam em hotéis, consomem em restaurantes, utilizam carro de aplicativo, e tudo isso se reflete na nossa economia. Essa movimentação vai gerar mais empregos e renda, além de permitir uma arrecadação maior. Ou seja, o que investimos agora se paga e ainda sobra recursos para investirmos na saúde, educação e em outras áreas”, ponderou.





A primeira pessoa da fila que atravessou a passarela foi a Marlene Goes da Silva, dona de casa, moradora do Jardim Presidente. Ela contou se planejou para acompanhar a abertura do Natal e mandou um recado a quem está planejando visitar o Lago. “Venham porque está tudo bonito, muito colorido e o som está legal com a trilha musical”, declarou.

Segundo Wagner Basseto, diretor de tecnologia da Ativa, o projeto implementado em Londrina é pioneiro no país. “É o primeiro projeto de árvore de Natal de grande porte no Brasil com essa tecnologia. Para compor a base da árvore, também instalamos quatro mooves, um em cada lado, para dar mais dinamismo e chamar a atenção de longe”, detalhou.





Acompanhando toda a celebração, o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), órgão responsável pelo planejamento e implantação do Natal de Londrina juntamente com o apoio de outras secretarias e órgãos municipais, enalteceu o suporte recebido durante todo o processo. “Estamos iniciando o melhor Natal da história de Londrina. Foi um trabalho feito a várias mãos, agradeço ao prefeito Marcelo Belinati, às secretarias e autarquias municipais, a ACIL e diversos parceiros que tivemos nesse trabalho, entre entidades e empresas privadas. Com esse esforço conjunto, conseguimos apresentar o Natal mais tecnológico já feito na cidade”, declarou.

