Incêndio destrói 52 ônibus da TCGL em Londrina e suspeita é de ato criminoso

A TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina) divulgou uma nota oficial informando que não vai poupar esforços para atender todas as linhas de ônibus na terça-feira (16), apesar do incêndio que atingiu a garagem da empresa no final da tarde do feriado de 15 da Proclamação da República.





De acordo com os dados informados, 52 ônibus foram queimados. A causa do incêndio está sendo apurada, mas suspeita-se de que tenha sido fruto de um ato criminoso. Não houve feridos.

O incêndio na garagem da TCGL teve início por volta das 18 horas. Conforme relato de funcionários, o fogo atingiu um dos ônibus que estavam no pátio e com a explosão dele as chamas se alastram para outros veículos que estavam enfileirados.

Uma grande nuvem de fumaça se ergueu no local atraindo a atenção de moradores de diversas regiões da cidade. Motoristas da empresa que estavam de folga chegaram rapidamente para retirar parte da frota que ainda não havia sido atingida pelas chamas.







