Incêndio que atingiu barracão em área rural de Astorga é controlado

Um incêndio de grandes proporções atingiu o antigo barracão do IBC (Instituto Brasileiro do Café) em Astorga na tarde desta sexta-feira (24). O imóvel, que tem cerca de 16 mil m², fica localizado na estrada rural do Pirapó.







O Corpo de Bombeiros informou que, durante a madrugada, o fogo estava controlado e confinado a uma área específica do prédio. O serviço se estendeu ao longo do período devido aos riscos envolvendo os paletes queimados e à dificuldade de acesso.

As chamas, conforme informam os bombeiros, estavam descontroladas até por volta das 13h15 desta sexta-feira.





Matéria atualizada às 11h deste sábado (25).