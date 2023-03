Incêndio atinge barracão de 16 mil m² na área rural de Astorga

Um incêndio de grandes proporções atinge o antigo barracão do IBS (Instituto Brasileiro do Café) em Astorga na tarde desta sexta-feira (24). O imóvel tem cerca de 16 mil m² e fica na estrada rural do Pirapó.





Bombeiros de Maringá foram acionados para combater as chamas, que estavam descontroladas até por volta das 13h15. Astorga conta com um um posto de brigada comunitária, que não tem capacidade sozinha para controlar a ação.

Nove caminhões de incêndio do Corpo de Bombeiros do posto comunitário de Astorga, de Munhoz de Melo e outros no locais também se dirigem para o imóvel em chamas.







Uma carreta tanque e plataforma aérea, que permite o combate vertical ao fogo, facilitando acesso a alguns locais, também são empregados. Trinta e oito bombeiros militares que estavam de folga foram acionados par auxiliar na operação.







