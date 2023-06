Indígenas bloqueiam PR-445 em Tamarana em protesto contra Marco Temporal

Indígenas das tribos Kaygangue de Tamarana (região metropolitana de Londrina) e Queimados de Ortigueira (norte do Estado) bloquearam a PR-445, na altura do distrito de Lerroville (zona sul) no início da tarde dessa quarta-feira (7) em protesto contra o PL do Marco Temporal, que altera o texto que discute se as demarcações de terras indígenas devem seguir esse critério de terras que já eram ocupadas pelos indígenas no dia da promulgação da Constituição Federal de 1988. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e tramita no Senado.





Os indígenas atearam fogo em galhos e pneus e bloquearam por volta das 14h45 os dois sentidos da rodovia estadual, mas os manifestantes deixaram passar veículos oficiais como ambulância e carros da Polícia Rodoviária Estadual. Desde o início do protesto apenas uma caminhonete furou o bloqueio, mas os demais motoristas respeitaram a manifestação.





Os povos indígenas das duas tribos querem chamar atenção para as perdas dos direitos que podem ser provocadas com a mudança no marco temporal. Em entrevista à FOLHA, o coordenador de grupos de dança e guerreiros da aldeia, Claúdio Novev Marcolino Paulino, diz que a alteração preocupa a população indígena em todo território nacioanal. "A nossa população está aumentando e as terras diminuindo. A gente quer a demarcação das nossas terras e está cada dia ficando pouco para nossa gente. Queremos mais respeito aos povos originários. Essa mudança é mais um genocídio contra nossa gente."