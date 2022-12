Inmet publica alerta para tempestades que atingirão o Paraná

O Inmet (Instituto Nacional de Metereologia) publicou em seu site um alerta para tempestades que podem atingir o Paraná e Santa Catarina a partir da noite desta terça-feira (27). O instituto informa que a passagem de um sistema frontal no início da semana, além de áreas de instabilidade, podem causar acumulados de chuva maiores que 30 mm em grande parte de Santa Catarina, Paraná e nordeste do Rio Grande do Sul e colocou Paraná e Santa Catarina em alerta laranja. A quantidade de chuva pode chegar a 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h, além de queda de granizo nos próximos dois dias.







Para o Estado, o Simepar estima que entre a quinta e o sábado, último dia de 2022, diminui um pouco a instabilidade na região do Paraná. Contudo, alguns eventos de chuva por conta do aquecimento diurno, seguem com previsão, chuvas localizadas. Já no próximo domingo, primeiro dia de 2023, o tempo volta a ficar um pouco mais abafado, com previsão de alguma chuva, principalmente à tarde. Na primeira semana do ano, há uma nova frente fria que passa na região, a semana inicia bem instável e com chuvas na sequência.







O instituto informa que a quantidade de chuva pode chegar a 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h, além de queda de granizo nos próximos dois dias. | Foto: Divulgação/Inmet