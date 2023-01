Inscrições para o concurso municipal da Saúde terminam nesta terça-feira

Os interessados em concorrer a uma vaga no concurso público destinado à contratação de profissionais da saúde da Prefeitura de Londrina devem se atentar aos prazos, já que o período de inscrições termina nesta terça-feira (31).





O procedimento pode ser feito pelos interessados no site da Fundação Fafipa, que é organizadora do certame.

As taxas de inscrição variam de R$ 33,00 até R$ 252,00, dependendo do cargo, e podem ser pagas até quarta-feira, dia 1º de fevereiro, na rede bancária.





“Nós lembramos que a inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição repassada pela instituição financeira, por isso é preciso se inscrever e pagar a taxa de inscrição para garantir a participação no concurso”, ressaltou a secretária municipal de Recursos Humanos em exercício, Marcelle Diorio de Souza.

O cartão com as informações sobre o local e o horário das provas estará disponível a partir de 23 de fevereiro.





As provas serão aplicadas no dia 5 de março, contendo 40 questões, sendo que o concurso será composto por provas objetivas e de títulos, além de TAF (Teste de Aptidão Física) para o cargo de ACS (Agente Comunitário de Saúde).

A convocação para as provas de títulos, dos cargos de nível superior, irá ocorrer no dia 12 de abril, quando também será divulgado o resultado definitivo da prova objetiva e a convocação para o teste físico dos ACS.





Os interessados em apresentar títulos de especialização, mestrado ou doutorado devem fazê-lo pelo site da Fundação Fafipa, preenchendo o formulário eletrônico e enviando os documentos entre os dias 13 e 15 de abril. Já a aplicação do teste de aptidão física dos ACS irá ocorrer no dia 23 de abril.

A divulgação do resultado e classificação dos candidatos estarão disponíveis no dia 9 de maio, com homologação final do concurso no dia 15 de maio.





A partir da homologação, a Prefeitura de Londrina começará a convocar os aprovados. A expectativa da Secretaria Municipal de Recursos Humanos é que cerca de 7 mil pessoas participem desse certame. Até o momento, há 6.044 inscrições efetivadas, mas este número deve aumentar até o final do expediente bancário.





Neste concurso, há oportunidades para 13 cargos diferentes contendo 41 vagas abertas, entre médicos plantonistas, educadores físicos, enfermeiros, psicólogo, agentes comunitários de saúde, técnico de saúde da família e atenção domiciliar e outros. Todos atuarão na SMS (Secretaria Municipal de Saúde).





Os salários variam de R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88. O edital n.º 212/2022 – AMS/SMRH com todas as informações está disponível no Jornal Oficial do Município de Londrina nº 4.797, a partir da página 18.