Inscrições para o Enem 2024 encerram nesta sexta-feira

As incrições para o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) terminam nesta sexta-feira (7).





Além disso, o prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os participantes devem se inscrever através da Página do Participante utilizando o cadastro na conta gov.br.

Com as provas sendo aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, a taxa de inscrição custa R$85 e pode ser paga por boleto, pix, cartão de crédito, débito e conta corrente até o dia 12 de junho. Os resultados de recursos sobre isenção da taxa foram divulgados no último dia 24, assim como de recursos que tratam das justificativas de ausência no Enem 2023 para candidatos que estavam isentos da taxa.

RIO GRANDE DO SUL

No Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade pública provocada pelas enchentes, a população terá um prazo extra para se inscrever no exame. Um calendário estendido ainda será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Moradores de municípios gaúchos têm isenção da taxa de inscrição.





O EXAME

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O exame é considerado como a principal porta de entrada para a educação superior no país.





Os resultados da prova podem ser usados para acesso ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e ao ProUni (Programa Universidade para Todos), além de serem aceitos em instituições privadas e de outros países de língua portuguesa que tenham acordo com o Brasil.





Estudantes que não concluíram o ensino médio podem participar do Enem na condição de treineiros, para autoavaliação nos anos anteriores ao término da educação básica.