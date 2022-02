IPTU com desconto pode ser pago até a próxima quinta em Maringá

Para facilitar o pagamento do imposto e de outros serviços, foram disponibilizados totens de autoatendimento em vários pontos da cidade. Com essa ferramenta, a população pode ter mais facilidade em acessar, imprimir e também fazer o pagamento do IPTU em diferentes horários.

Arrecadação

Segundo o secretário de Maringá Orlando Chiqueto, a expectativa é arrecadar R$ 125 milhões com o pagamento do imposto à vista este ano, graças ao atrativo do valor com desconto no pagamento.