Jardim Colúmbia lidera denúncias de mato alto em terrenos particulares em Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) inicia nesta quarta-feira (18), no jardim Colúmbia, zona oeste, a fiscalização dos terrenos particulares com mato alto. A escolha do local se deu em razão do número de reclamações registradas pela população desde a emissão do aviso, no dia 3 de janeiro, que notificou os proprietários a limparem as áreas no prazo de 15 dias e assim mantê-las ao longo do ano.







O diretor de operações, Álvaro do Nascimento diz que das mais de 340 denúncias recebidas pela CMTU, aproximadamente 40 se referem a lotes situados no bairro, mas há registros nos quatro cantos da cidade. “Nossa cidade possui milhares de terrenos particulares e o Município, que já capina as áreas públicas, não tem recursos para limpar também a totalidade dos espaços privados”

Publicidade

Publicidade





O artigo 169 do Código de Posturas do Município prevê cobrança de penalidade na ordem de R$ 2,00 por metro quadrado não roçado pelo responsável, mais R$ 0,54 para cada metro quadrado limpo pela CMTU e uma taxa de 10% sobre os trabalhos realizados. A obrigação de executar o serviço em áreas particulares é do contribuinte dono da área, mas quando o serviço não é feito dentro do prazo a companhia precisa agir por conta própria. Por isso fica o alerta para quem ainda insiste em deixar o terreno sem a devida manutenção.





A queixa aumenta nesta época do ano por conta do grande volume de chuva e calor que ajuda no mato alto. Além de trazer problemas sérios de saúde pública com proliferação de vetores de doenças, como roedores, animais peçonhentos e mosquitos, entre eles o Aedes aegypti, transmissor da dengue e zika vírus.





Os moradores também podem fazer denúncias do endereço das áreas irregulares. As informações sobre mato alto podem ser repassadas pelo telefone número (43) 3379-7900. O registro das queixas pode ser feito também no site da companhia, no endereço cmtu.londrina.pr.gov.br.